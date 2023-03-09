В день рождения Юрия Гагарина Вячеслав Володин провел совещание по развитию Парка покорителей космоса

Фото: Володин Саратов

Сегодня, 9 марта, исполняется 89 лет со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Председатель государственной думы Вячеслав Володин провел в Москве совещание по развитию Парка покорителей космоса, где обсуждалась концепция второго этапа проекта. В совещании приняли участие Первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин, заместитель Генерального директора по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик в сфере строительства» Владимир Карпов, первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Для детальной проработки концепции второго этапа развития Парка, предложено сформировать рабочую группу из представителей федеральных структур, региональной власти и общественности.

До конца марта в Саратове пройдет выездное совещание. После чего – общественные слушания концепции на базе СГТУ им. Ю.А. Гагарина с участием экспертного сообщества, специалистов, которые занимаются наследием первого космонавта планеты и тех, кто будет реализовывать этот проект.

Напомним, в 2021 году к 60-летию со дня первого полета человека в космос по инициативе Вячеслава Володина в Энгельсском районе, на месте приземления Юрия Гагарина открыт Парк покорителей космоса. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства. В прошлом году Парк передан в федеральную собственность.

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