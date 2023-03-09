Саратовец хранил дома 18 килограммов разных сортов марихуаны

Фото: Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове задержали 42-летнего мужчину, который хранил дома более 18 килограммов марихуаны. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении МВД.

В квартире саратовца полицейскими в начале января было обнаружено 1,5 килограмма конопли, разные сорта были разложены по банкам и аккуратно подписаны. Позже при осмотре хозяйственной постройки оперативники нашли тайник с еще 17 килограммами запрещенного вещества. По версии следствия, подозреваемый хранил наркотики для употребления и продажи.

Заведено уголовное дело за хранение и попытку распространения наркотиков. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас фигурант находится под стражей.

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