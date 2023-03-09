С начала года население Саратовской области уменьшилось на 2 888 человек

Естественная убыль населения Саратовской области за первые два месяца 2023 года составила 2 888 человек. В январе-феврале родилось 2 486 человек, на 4,2 % меньше, чем в тот же период 2022 года. Рождаемость планомерно снижается уже несколько лет. Демографические данные за два месяца 2023 года опубликовало вчера, 6 марта, управление по делам ЗАГС правительства региона.

Смертность также сокращается, но все же в два раза превышает рождаемость. В феврале умер 2 401 житель региона, за два месяца — 5 374 человека. Это значительно ниже прошлогоднего уровня. Тогда за два месяца умерли 6 576 человек. За первые 2 месяца года управление ЗАГС зафиксировало 1 276 браков и 1 443 развода. Составлено 430 актов об установлении отцовства, 22 - об усыновлении, 225 - о перемене имени.

По итогам 2022 года по темпам сокращения населения из-за миграции Саратовская область занимает пятое место в России, по темпам сокращения численности жителей — третье. За прошлый год из-за естественной и миграционной убыли население региона сократилось на 26 386 человек.

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