Ночью на трассе Саратов-Петровск «ГАЗель» насмерть задавила мужчину

Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области грузовая «ГАЗель» задавила 34-летнего мужчину, сообщили в Госавтоинспекции.
Трагедия произошла ночью, в 1:45. У села Широкое на трассе Саратов-Петровск грузовая «ГАЗель» насмерть сбила 34-летнего пешехода.
Грузовик вел 25-летний мужчина, инспекторы выясняют все обстоятельства.
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