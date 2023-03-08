Ночью на трассе Саратов-Петровск «ГАЗель» насмерть задавила мужчину

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области грузовая «ГАЗель» задавила 34-летнего мужчину, сообщили в Госавтоинспекции.

Трагедия произошла ночью, в 1:45. У села Широкое на трассе Саратов-Петровск грузовая «ГАЗель» насмерть сбила 34-летнего пешехода.

Грузовик вел 25-летний мужчина, инспекторы выясняют все обстоятельства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.