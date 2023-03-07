Житель Энгельса обокрал магазин косметики

Фото: Архив КП

В Саратове задержан подозреваемый в кражах из магазина парфюмерии и косметики. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию Кировского района поступила информация о двух кражах, которые произошли с разницей в один день. В первом случае был похищен товар на 6,5 тыс. рублей, во втором- более чем на 10 тысяч. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции ранее судимого 39-летнего жителя Энгельса.

Мужчина сознался в содеянном и пока отпущен под подписку о невыезде.

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