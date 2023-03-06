Фото из телеграм-канала Романа Бусаргина

В Саратовской области стартовала акция «Букетик с фронта». Об этом глава региона Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

Губернатор рассказал, что в преддверии Международного женского дня от лица наших военнослужащих поздравят их супруг и матерей во всех районах области.

— Пока мужчины защищают Родину в зоне СВО, наш долг полностью заботиться об их близких. Жены и матери бойцов не остаются в стороне. Они такие же храбрые и решительные. Своим трудом и мужеством они поддерживают наших ребят, собирают для них посылки, организовывают доставку гуманитарной помощи. Для них нет ничего невозможного! Надеюсь, что такой небольшой подарок будет для них приятным, — пишет губернатор.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.