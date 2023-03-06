Фото: Архив КП

В Саратовской области коронавирус нашли еще у 297 пациентов. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в области заболело 312 841 человек. С начала эпидемии выздоровело 304962, за сутки – 207 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 137, Энгельсском районе — 47, Балаковском— 42; Балашовском — 22; Ртищевском — 7.

Коронавирус диагностировали у 74 пациентов в возрасте от 65 лет и старше. Заболевших в возрастной категории от 30 до 49 лет – 72; от 50 до 64 лет – 63; от 18 до 29 лет – 53.

У 15 больных выявлена пневмония, еще 282 – с признаками ОРВИ.

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