Роман Бусаргин встретился с участниками СВО и их родными

Губернатор на встрече

Сегодня, 4 марта, Роман Бусаргин провел первый личный прием участников СВО и членов их семей. На мероприятии присутствовал прокурор Сергей Филипенко, сотрудники военного комиссариата области и профильных министерств.

На прием пришли больше 30 человек. Кому-то нужна была помощь с ремонтом дома или квартиры, кому-то юридическая, обращались родители бойцов, которым нужна поддержка.

За помощью обратились и родные погибших бойцов. Роман Бусаргин заявил, что каждая такая семья должна быть под особой опекой.

- Землякам, которые вернулись из зоны СВО будет оказана медицинская помощь, реабилитация, поддержка в трудоустройстве, - отметил глава региона.

Следующая встреча планируется в субботу, 11 марта, для тех, кого не успели принять сегодня. Действует также горячая линия для членов семей военнослужащих: 21-00-21 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).