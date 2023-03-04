Жителям Саратова объяснили, зачем возле школы № 66 срубят деревья

На встрече с жителями Саратова

На встрече с главой Саратова Ладой Мокроусовой жителям города объяснили, зачем возле школы № 66 срубят деревья. Об этом мэр рассказала в своем Телеграм-канале.

Снос имеющихся деревьев назвали обоснованным, так как он необходим для устройства коммуникаций. После завершения постройки школы рядом обещают высадить новые зеленые насаждения. Планируется разместить более 900 кустарников и деревья.

По итогам встречи глава Саратова поручила главе администрации Волжского района создать наблюдательный совет при стройке нового корпуса 66 школы и каждую неделю обсуждать актуальные вопросы с населением.