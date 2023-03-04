Тысячи жителей Саратова останутся без отопления и горячей воды до вечера

В Саратове завтра, 5 марта, отключат горячую воду и отопление на 10 улицах, об этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

Коммунальщики проводят работы на улице Пугачева Из-за них с 3.00 до 22.00 без горячей воды и отопления останутся жители следующих улиц:

10-й тупик Пугачева, 8;

Астраханская, 126, 139, 140, 146, 148, 150;

Московская, 141, 143, 154, 154А,Б,В, 155, 156, 156А,Б;

Рахова, 149/157, 159, 169/171, 171/179, 181, 187/213;

Зарубина, 143/147, 158/162, 167;

Кутякова, 105, 110/116;

Большая Горная, 310А, 313, 315;

Большая Казачья, 98, 100, 108, 110;

Посадского, 215, 235/243, 246;

Пугачева, 110, 123, 147/151, 156/60, 157, 157А, 159, 161, 169, 171.