Володин: нужно создать федеральный оргкомитет празднования 90-летия со дня рождения Шнитке

Выступление Володина

Вячеслав Володин провел совещание по подготовке празднования 90-летия со дня рождения Альфреда Шнитке, которое состоится в ноябре 2024 года.

Встреча прошла в Саратовской Государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Мпикер ГД заявил о необходимости создания федерального оргкомитета по этому вопросу.

- Необходимо сделать все для того, чтобы как можно больше людей соприкоснулись с творческим наследием композитора Шнитке. Это будет знаковое событие для нашей страны, – сказал Вячеслав Володин.

Спикер ГД также отметил, что необходимо рассмотреть проект развития Консерватории в Саратове, так как для региона и страны – это больше, чем рядовой вуз.