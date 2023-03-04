Роман Бусаргин

В Саратовской области награжденным Почетным знаком «За мужество и отвагу» выплатят по 100 тысяч рублей. Глава региона Роман Бусаргин подписал соответствующее постановление, о чем сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дополнительных заявлений для получения выплаты не нужно, она автоматически начисляется в течение 10 рабочих дней со дня награждения.

Почетным знаком «За мужество и отвагу» награждаются саратовцы, которые проявили самоотверженность при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Выплату получат и все 18 военнослужащих, которым уже вручили Почетный знак.