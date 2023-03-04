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НовостиПроисшествия4 марта 2023 10:37

В Ленинском районе 12-летняя девочка пострадала в ДТП с «Газелью»

Ребенок пострадал в аварии в Саратове
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 3 марта, в Ленинском районе Саратова «12-летняя девочка пострадала в ДТП с «Газелью», о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 14:26 напротив дома № 64/1 по улице Гвардейская. ГАЗ-2705, за рулем которого находился 61-летний мужчина, столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого находился 35-летний водитель.

В результате ДТП 12-летняя пассажирка «Приоры» с травмами была доставлена в медицинское учреждение.