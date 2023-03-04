В Саратовской области неопытных водителей попросили воздержаться от поездок из-за снегопада

Снегопад в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надвигается снегопад: водителей Саратовской области предупредили об опасной ситуации на дороге.

Госавтоинспекция региона рекомендует быть предельно аккуратными и внимательными на дороге. Необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, не пересекать безопасное расстояние, аккуратнее разворачиваться на дороге.

При усилении снегопада нужно снизить скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП. Неопытным водителям госавтоинспекторы советуют воздержаться от поездок.

- Если Вы стали очевидцем происшествия на дороге, не проезжайте мимо, остановитесь, узнайте – не нуждается ли кто в помощи, - напоминают сотрудники ведомства.