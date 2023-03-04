В субботу в Саратовской области потеплеет до +4

Фото: Архив КП

Сегодня, в субботу, 4 марта, в Саратовской области прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками, вместе с потеплением в регион придет шквалистый ветер. Об этом сообщают в региональном Гидромете.

Ночью по области от -6 до -1, днем воздух прогреется до +4. Потепление в губернию несет южный и юго-западный ветер скоростью в 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 м/с.

В регионе весь день возможны небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах прогнозируется туман и гололедица.

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