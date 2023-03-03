В Саратове в субботу состоятся первые весенние ярмарки

Фото: Архив КП
Завтра, в субботу, 4 марта, в Саратове пройдут ярмарки выходного дня. Об этом напоминает в своем Телеграм-канале мэрия города.
Ярмарка будет работать с 8 до 15 часов, на ней можно будет купить фрукты и овощи, молочную продукцию, мед, крупы, мясные продукты и деликатесы.
Также площадки будут работать в Заводском районе (на пересечении Пензенской и Томской), на сельхозрынке на въезде в микрорайон Юбилейный и в Елшанке (Московское шоссе, 61).
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