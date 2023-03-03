В Балаково ученики школы ушли на карантин из-за массового отравления младшеклассников

Фото: Архив КП

В СОШ №28 Балакова класс ушел на карантин из-за массового отравления учеников 2«В». Об этом сообщили в местной администрации.

1 марта, на первом же уроке и до посещения школьной столовой несколько второклассников почувствовали себя плохо – дети обратились с жалобами на боли в животе и тошноту.

Вечером классный руководитель 2«В» сообщила директору школы об увеличении в ее классе учеников с симптомами отравления. Теперь причины недомогания школьников выясняют специалисты Роспотребнадзора.

Состояние детей оценивается как удовлетворительное, они получают необходимую помощь. В школе продизенфицировали пищеблок и провели дезинсекцию.

В классе введен карантин с 3 по 9 марта. Чиновники не уточняют число пострадавших детей.

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