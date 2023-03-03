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НовостиОбщество3 марта 2023 13:43

В Саратове пенсионерка опрокинула на себя кастрюлю с супом и умерла несколько недель спустя

70-летняя саратовчанка скончалась в ожоговом центре
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове пенсионерка опрокинула на себя кастрюлю с супом и умерла спустя несколько недель в больнице, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщили в ведомстве, 10 февраля в селе Кирово 70-летняя женщина опрокинула в собственном доме на себя кастрюлю с горячим супом.

Пенсионерку госпитализировали в ожоговый центр Саратова, где она скончалась спустя несколько недель. Точную причину смерти назовет патологоанатом.

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