В Саратове пенсионерка опрокинула на себя кастрюлю с супом и умерла несколько недель спустя

Фото: Архив КП

В Саратове пенсионерка опрокинула на себя кастрюлю с супом и умерла спустя несколько недель в больнице, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщили в ведомстве, 10 февраля в селе Кирово 70-летняя женщина опрокинула в собственном доме на себя кастрюлю с горячим супом.

Пенсионерку госпитализировали в ожоговый центр Саратова, где она скончалась спустя несколько недель. Точную причину смерти назовет патологоанатом.

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