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НовостиОбщество3 марта 2023 12:59

В Саратове грузовой поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы на перегоне «Примыкание-Багаевка»
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Вчера вечером, 2 марта, в Саратове грузовой поезд сбил мужчину. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Предварительно, 59-летний погибший переходил железнодорожные пути на перегоне «Примыкание-Багаевка» в неположенном месте. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, где тот вскоре скончался.

Ведомство выясняет обстоятельства произошедшего.

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