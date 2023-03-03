В Саратове грузовой поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину

Фото: Архив КП

Вчера вечером, 2 марта, в Саратове грузовой поезд сбил мужчину. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Предварительно, 59-летний погибший переходил железнодорожные пути на перегоне «Примыкание-Багаевка» в неположенном месте. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, где тот вскоре скончался.

Ведомство выясняет обстоятельства произошедшего.

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