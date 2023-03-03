В боях в зоне СВО погиб преподаватель СГТУ имени Гагарина

Фото: СГТУ
В боях СВО погиб преподаватель СГТУ имени Гагарина Алексей Липатов, сообщает официальный сайт университета.
Липатов был выпускником Саратовский военный институт внутренних войск МВД России, 26 лет отслужил в войсках национальной гвардии, был уволен в запас в чине полковника.
После службы Липатов работал преподавателем в профессионально-педагогическом колледже. Саратовец погиб вчера, 2 марта.
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