В боях в зоне СВО погиб преподаватель СГТУ имени Гагарина

Фото: СГТУ

В боях СВО погиб преподаватель СГТУ имени Гагарина Алексей Липатов, сообщает официальный сайт университета.

Липатов был выпускником Саратовский военный институт внутренних войск МВД России, 26 лет отслужил в войсках национальной гвардии, был уволен в запас в чине полковника.

После службы Липатов работал преподавателем в профессионально-педагогическом колледже. Саратовец погиб вчера, 2 марта.

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