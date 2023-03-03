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НовостиПроисшествия3 марта 2023 12:19

В Саратове мужчина на Opel сбил пенсионерку

Евгений Бадиков

В Саратове мужчина на Opel сбил пенсионерку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратова.

Сегодня днем, 3 марта, в Саратове произошло ДТП. Примерно в 12:50 напротив дома №140 по улице Мясницкой 62-летний мужчина за рулем Opel Astra сбил 66-летнюю женщину.

Пенсионерка была госпитализирована, все обстоятельства аварии выясняются.

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