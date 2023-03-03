В Саратове спилят почти сотню деревьев

Архив КП, Веленгурин Владимир

В комиссии по контролю за сохранением и созданием зелёных насаждений опубликовала список деревьев, попадающих под опиловку и спил.

Деревья будут спилены в Ленинском, Заводском, Волжском районах. Деревья будут спилены на следующих улицах: Хользунова, 50 лет Октября, 2-я Садовая, Новоузенская.

В общей сложности спилят 73 дерева и обрежут около 400.

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