В Саратове спилят почти сотню деревьев

Архив КП, Веленгурин Владимир
В комиссии по контролю за сохранением и созданием зелёных насаждений опубликовала список деревьев, попадающих под опиловку и спил.
Деревья будут спилены в Ленинском, Заводском, Волжском районах. Деревья будут спилены на следующих улицах: Хользунова, 50 лет Октября, 2-я Садовая, Новоузенская.
В общей сложности спилят 73 дерева и обрежут около 400.
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