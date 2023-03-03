Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 11:58

В Заводском районе Саратова в воскресенье закроют железнодорожный переезд

5 марта в Заводском районе Саратова закроют железнодорожный переезд
Роман Хвалин

В воскресенье, 5 марта, в связи с ремонтными работами с 9:00 до 17:00 будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 5-м км перегона «Саратов 3 – Примыкание» (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе). Об этом сообщает ОАО «РЖД».

Объехать можно будет через переезд на 6-м км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом).

В пресс-службе компании также просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.