В Заводском районе Саратова в воскресенье закроют железнодорожный переезд

В воскресенье, 5 марта, в связи с ремонтными работами с 9:00 до 17:00 будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 5-м км перегона «Саратов 3 – Примыкание» (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе). Об этом сообщает ОАО «РЖД».

Объехать можно будет через переезд на 6-м км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом).

В пресс-службе компании также просят учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

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