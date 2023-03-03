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НовостиОбщество3 марта 2023 11:55

Саратовские экстренные службы готовятся к весеннему половодью

На реках Саратовской области уже начались ледовзрывные работы
Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

Саратовские экстренные службы готовятся к весеннему половодью. Об этом сообщает Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Сегодня, 3 марта, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о подготовке экстренных служб к паводку.

На реках Саратовской области уже начались ледовзрывные работы. Сотрудники облспаса выезжали на реку Алтата вблизи поселка Советский Дергачевского района.

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