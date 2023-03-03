Благоустройством Детского парка займется фирма из Казани. Информация об этом сегодня появилась на официальном портале Госзакупок.

Подведены итоги торгов на благоустройство Детского парка в Саратове. Аукцион стартовал в начале февраля, заказчиком выступила муниципальная организация «Спецавтохозяйство по уборке города». Всего подано было 6 заявок, фирма ООО «Некст Стейдж» стала победителем тендера, предложив выполнить контракт за 27,5 млн рублей.

Согласно смете, в парке высадят деревья и кустарники, положат асфальт, новую плитку, переделают систему освещения, установят спортплощадки, скамейки и урны. Парк должен быть благоустроен к 1 августа.

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