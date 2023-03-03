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НовостиОбщество3 марта 2023 11:08

Благоустройством Детского парка займется фирма из Казани

Сумма контракта составит 27,5 млн рублей
Евгений Бадиков

Благоустройством Детского парка займется фирма из Казани. Информация об этом сегодня появилась на официальном портале Госзакупок.

Подведены итоги торгов на благоустройство Детского парка в Саратове. Аукцион стартовал в начале февраля, заказчиком выступила муниципальная организация «Спецавтохозяйство по уборке города». Всего подано было 6 заявок, фирма ООО «Некст Стейдж» стала победителем тендера, предложив выполнить контракт за 27,5 млн рублей.

Согласно смете, в парке высадят деревья и кустарники, положат асфальт, новую плитку, переделают систему освещения, установят спортплощадки, скамейки и урны. Парк должен быть благоустроен к 1 августа.

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