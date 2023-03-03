фото: Саратовская областная больница

Беременную из Пугачева доставили в больницу вертолетом санавиации. Об этом сообщила Саратовская областная больница в телеграм-канале.

Представители медучреждения поделились, что у женщины со сроком беременности 23 недели есть подозрение на пневмонию. Будущую маму в срочном порядке доставили в больницу на вертолете МИ-8. Сейчас женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

— Перелет я даже не почувствовала, пилоты большие молодцы, посадка была мягкой, нисколько не укачало. Всю дорогу со мной находились анестезиолог-реаниматолог Валерий Жунев и гинеколог Александр Гартлеб. Поэтому было совсем не страшно, большое спасибо им, — поделилась беременная пациентка Олеся.

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