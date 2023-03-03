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НовостиОбщество3 марта 2023 9:39

Ветеринары в Энгельсе помогли коту-сфинксу вылечить нехарактерное ожирение

Ожирение у 10-летнего кота привело к проблемам с сердечно-сосудистой системой
Роман Хвалин
Фото: https://t.me/uprvet

Фото: https://t.me/uprvet

Управление ветеринарии при правительстве Саратовской области продолжает рассказывать о лечении домашних животных жителей нашей губернии в своем Телеграм-канале.

Пациентом ветеринаров в Энгельсе стал десятилетний сфинкс – у него выявили нехарактерное ожирение и ухудшение работы сердечно-сосудистой системы из-за нарушений метаболизма. Как пояснили специалисты, к этому привели неправильное кормление и уход.

Ветеринары объяснили владельцам, как скорректировать рацион кота и назначить ему правильную диету. Кроме того, хозяевам сфинкса рекомендовали увеличить физические нагрузки их питомца.

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