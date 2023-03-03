Ветеринары в Энгельсе помогли коту-сфинксу вылечить нехарактерное ожирение

Фото: https://t.me/uprvet

Управление ветеринарии при правительстве Саратовской области продолжает рассказывать о лечении домашних животных жителей нашей губернии в своем Телеграм-канале.

Пациентом ветеринаров в Энгельсе стал десятилетний сфинкс – у него выявили нехарактерное ожирение и ухудшение работы сердечно-сосудистой системы из-за нарушений метаболизма. Как пояснили специалисты, к этому привели неправильное кормление и уход.

Ветеринары объяснили владельцам, как скорректировать рацион кота и назначить ему правильную диету. Кроме того, хозяевам сфинкса рекомендовали увеличить физические нагрузки их питомца.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.