Губернатор Саратовской области и депутат Госдумы Николай Панков возглавили попечительские советы в университетах города

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Сегодня, 3 марта, глава региона Роман Бусаргин и депутат Госдумы Николай Панков возглавили попечительские советы в двух университетах Саратова. Об этом сообщили в правительстве области.

Панков стал руководителем попечительского совета в Саратовском государственном медицинском университете. Бусаргин же возглавил аналогичную структуру в Вавиловском университете.

Бусаргин отметил недостаточное число кадров в сельскохозяйственной отрасли и напомнил, что СГАУ играет большую роль в преодолении этой проблемы. Губернатор пообещал «повышать престиж университета».

Губернатор прокомментировал и появление парламентария Николая Панкова в совет медуниверситета, отметив, что вуз ждут новые решения и результаты.

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