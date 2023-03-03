Госавтоинспекторы выявили 186 нарушений на саратовских автобусах. Об этом сообщает пресс-служба саратовской ГИБДД.

На территории Саратовской области прошел масштабный рейд по автобусным перевозкам, в течение 10 дней инспекторы ГИБДД проверили 638 автобусов. Было зафиксировано 186 нарушений, которые стали поводом для открытия административных дел.

Наиболее частые нарушения - управление транспортом при наличии неисправностей. Зафиксировали также 2 эпизода отсутствия медицинских осмотров водителей. Был обнаружен и автобус марки Mercedes-Benz, находящийся в розыске.

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