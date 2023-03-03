фото: "Балаково.Онлайн"

В боях за Артемовск погиб уроженец саратовской земли Илья Клочков. Об этом сообщают балаковцы в социальных сетях.

В городе Балаково Саратовской области простились с 38-летним Ильей Клочковым, погибшим в ходе СВО. Как сообщает городское сообщество «Балаково.Онлайн - все новости Балаково», прощание с бойцом прошло скромно, в узком кругу друзей и родственников.

Известно, что 38-летний Илья Клочков участвовал в СВО в составе штурмовых подразделений. Погиб боец 24 января 2023 года в боях за Артемовск.

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