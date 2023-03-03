Архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Поход в кафе обернулся для саратовца кражей телефона и списанием денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Вчера, 2 марта, житель Саратова обратился в райотдел полиции и рассказал, что накануне вечером в одном из кафе Ленинского района со столика пропал его мобильный телефон, а позже с банковского счета списали 27 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что к краже причастен ранее судимый 47-летний ранее судимый мужчина. Мужчина сменил пароль в мобильном приложении банка и перечислил деньги себе. Телефон был изъят.

Возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает о необходимости установки паролей или графических ключей для разблокировки сотового телефона.

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