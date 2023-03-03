фото: Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители центра Саратова остались без отопления. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Сегодня, 3 марта, ПАО «Т Плюс» проводит ремонтные работы на сетях, и в связи с этим тепла не будет у жителей Саратова по адресам: ул.Аткарская, 42/54; Рабочая, 134/142; Университетская, 24/30, 31/35, 33; Б.Казачья, 107, 107а, 109, 113/38; Вавилова, 43, 45, 51Б, 51/57, 59/65; Разина, 20, 30, 41/43; Емлютина, 44Б; Слонова, 10/16, 4/8, 32/40, 35/45, 42/48, 22/26, 26/30; Железнодорожная, 5/9, 9, 15/21, 17, 58А, 58Б,74/78, 56/60, 68; Привокзальная площадь, 12.

О точных сроках восстановления подачи тепла не сообщается.

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