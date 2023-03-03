За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 286 человек

Фото: Архив КП

За сутки, по данным на 3 марта, в Саратовской области зарегистрировано 286 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 312 251 человек. С начала эпидемии выздоровело 304 475 пациента, за сутки - 102 Наибольший прирост заболевших за сутки в Саратове — 108, Балаковском районе — 64, Энгельсском — 52; Балашовском — 29; в посёлке Светлый — 10. Наибольшее количество заболевших в возрасте 30-49 лет - 93 человека, до 17 лет - 22; 18-29 лет - 48; 50-64 года - 63; старше 65 - 60 пациентов Из них с пневмонией — 10; с признаками ОРВИ — 274; бессимптомные — 2.

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