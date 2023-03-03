фото: «Боевое Братство»
Воины-авиаторы «Боевого Братства» подарили телевизор и часы в палату для ветеранов.
Сегодня, 3 марта, воины-авиаторы Энгельсского гарнизона, члены СОО ВООВ БОЕВОЕ БРАТСТВО гвардии подполковник Александр Т. и гвардии майор Андрей Б. передали в качестве гуманитарной помощи в ОГ ВВ два телевизора и двое часов с изображением Ту-160 и Ту-95 МС в палату для ветеранов - женщин для более комфортного прохождения реабилитации.
фото: «Боевое Братство»
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