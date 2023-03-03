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НовостиПроисшествия3 марта 2023 4:50

При пожаре в частном доме в Саратовской области погибла 40-летняя женщина

В огне также пострадал мужчина
Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня, 3 марта, в Ершовском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Частный дом горел в поселке Учебный на улице Мира, пожарных вызвали соседи. После тушения в сгоревшем доме обнаружили труп 40-летней женщины.

Еще одним пострадавшим в пожаре оказался мужчина – его доставили в больницу с ожогами. Предварительной причиной пожара называют неисправную проводку или неосторожность с огнем.

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