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НовостиПроисшествия2 марта 2023 17:04

В Саратове сотрудницу организации придавило поддоном с продуктами

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР по Саратовской области

фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове сотрудницу организации придавило поддоном с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Сегодня днем, 2 марта, на сотрудницу одной из Саратовских организаций упал поддон с продуктами. Женщина в это время убирала помещение.

Пострадавшая с полученными травмами была госпитализирована в больницу.

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