Жители ЗАТО Светлый могут остаться без автобусного транспорта до Саратова

Фото: Архив КП
Жители ЗАТО Светлый могут оказаться без автобусного сообщения с облцентром. Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в региональном минтрансе.
«Петровское АТП», являвшийся единственным перевозчиком, связывающим ЗАТО Светлый с Саратовом предоставил чиновникам заявление об отказе обслуживания маршрутов №491 и 491А (Саратов-Светлый). Частник считает, что эти маршруты нерентабельны.
Как отметили в минтрансе, по закону перевозчик обязан отработать еще три месяца, чиновники уже объявили о намерении провести конкурс для поиска нового перевозчика.
Также в ближайшее время представители областного минтранса встретятся с руководством Татищевского района и ЗАТО Светлый, чтобы обсудить проблему автобусного сообщения с Саратовом.
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