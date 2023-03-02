Жители ЗАТО Светлый могут остаться без автобусного транспорта до Саратова

Фото: Архив КП

Жители ЗАТО Светлый могут оказаться без автобусного сообщения с облцентром. Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в региональном минтрансе.

«Петровское АТП», являвшийся единственным перевозчиком, связывающим ЗАТО Светлый с Саратовом предоставил чиновникам заявление об отказе обслуживания маршрутов №491 и 491А (Саратов-Светлый). Частник считает, что эти маршруты нерентабельны.

Как отметили в минтрансе, по закону перевозчик обязан отработать еще три месяца, чиновники уже объявили о намерении провести конкурс для поиска нового перевозчика.

Также в ближайшее время представители областного минтранса встретятся с руководством Татищевского района и ЗАТО Светлый, чтобы обсудить проблему автобусного сообщения с Саратовом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.