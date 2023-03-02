Рассматривается новый вариант расположения проектируемого моста через Волгу

Фото: "Володин Саратов" / Телеграм

В Саратовской области будет построен новый мост через Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс, в рамках Южного обхода.

Новый вариант расположения трассировки рассматривался председателем Госдумы Вячеславом Володиным на совещании. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил Телеграм-канал «Володин Саратов».

Строительство 11-километрового моста со стороны Саратова рассматривается в районе Красного Текстильщика. Со стороны Энгельса он будет располагаться недалеко от Квасниковки.

Кроме того, подобная трасса позволит сэкономить почти 50 миллиардов рублей.

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