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НовостиОбщество2 марта 2023 13:48

За попытку поставить мигрантов на фиктивный учет осудят 37-летнюю жительницу Саратова

Женщина пыталась «решить вопрос» за 15 тысяч рублей
Евгений Бадиков

За попытку поставить мигрантов на фиктивный учет осудят 37-летнюю жительницу Саратова. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следствие установило, что в декабре 2020 года 37-летняя жительница Саратова передала взятку в 15 тысяч рублей бывшему начальнику отделения по вопросам миграции Саратовской области. За взятку иностранных граждан фиктивно поставили на учет в Саратовской области.

Экс-чиновник получил 3 года 2 месяца тюрьмы и штраф в 715 тысяч, а женщина, давшая взятку станет обвиняемой по статье УК №291.

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