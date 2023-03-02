В Саратовской области 15 школ ушли на карантин из-за случаев гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает региональное министерство образования.

По данным ведомства, на сегодня, 2 марта, полностью закрыты 15 школ региона — в Саратове, Базарно-Карабулакском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Самойловском, Федоровском и Энгельсском районах, а также 2 детсада Базарно-Карабулакского и Самойловского районов. Причиной стал высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Частично закрыты 112 классов в 45 школах (Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балашовский, Вольский, Екатериновский, Калининский, Лысогорский, Марксовский, Пугачевский, Петровский, Ровенский, Саратов, Турковский, Федоровский, Хвалынский, Энгельсский) и 5 групп в 4 детских садах (ЗАТО Светлый, Озинский, Саратов).