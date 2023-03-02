Фото: Архив КП

Лед на Волге начал активно таять: В Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 24 района. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили на заседании правительства.

По прогнозам синоптиков, морозов в Саратовской области уже не ожидается. - А это значит, что начинать приводить в порядок городское хозяйство после зимы можно уже сейчас, - поручил Бусаргин.

В этом сезоне лед на реках значительно толще, а это может послужить причиной весеннего паводка.

Экстренные службы ведут подготовку и информирование жителей, в предстоящий понедельник будет проверена готовность всех районов к возможному подтоплению.

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