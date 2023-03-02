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НовостиОбщество2 марта 2023 12:51

В Энгельсском политехникуме заработало «Движение Первых»

Евгений Бадиков
фото: «Движение Первых»

фото: «Движение Первых»

В Энгельсском политехникуме начала работу первичная организация Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Оно объединяет все молодежные организации и движения страны и охватывает качественное образование, участие в культурной жизни, волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, развитие экологических проектов, охрану природы, развитие туризма по России.

Миссия Движения: «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми». Студенческий клуб подготовил торжественное открытие организации и пригласил всех студентов вливаться в движение!