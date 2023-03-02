В регионе подскочили цены на овощи: огурцы в этом году подорожали до 300 рублей

Фото: Архив КП

В этом году в регионе наблюдается рост цен на овощи. Огурцы в этом году подорожали до 300 рублей. Этот вопрос сегодня, 2 марта, обсудили на совещании в Саратовской областной думе.

Представители министерства сельского хозяйства и министерства экономического развития не отрицали такого резкого скачка ценника. Кроме того, к концу прошедшего месяца цифра сравнялась с многолетними значениями.

Кроме того, увеличились расходы на тепличное производство, энергозатраты и стоимость энергоресурсов.

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