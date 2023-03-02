Руководителя Управления ФНС по Саратовской области наградили почетной грамотой

Елена Краснова

Руководитель Федеральной налоговой службы наградил Почетной грамотой ФНС России Краснову Елену Алексеевну, руководителя Управления федеральной налоговой службы по Саратовской области. Награда досталась ей за образцовое выполнение служебных обязанностей, личную безупречную и эффективную государственную гражданскую службу в налоговых органах.

Напомним, в прошлом году налоговые поступления в Саратовской области увеличились до 151 млрд рублей, рост составил 12,6% - 17 млрд рублей. Основной прирост дал налог на доходы физических лиц, он вырос на 15,5% (на 6 млрд рублей).

Как отмечала Елена Краснова, этот показатель говорит об успешной работе регионального правительства в части увеличения фонда оплаты труда, а также борьбы с неформальной занятостью и «серыми» схемами зарплат. Эффект дало и создание новых рабочих мест благодаря привлечению инвестиций.