Сергей Мирошников

В Пугачевском районе простились с погибшим в ходе СВО Сергеем Мирошниковым. Об этом сообщил глава района Алексей Янин.

Сергей Алексеевич, уроженец Петровского района, погиб в ходе боевых действий. — Терять родных всегда больно и горько. От жителей Пугачевского района и себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с горем, постигшим семью.

Сергей Алексеевич честно исполнил свой долг во имя будущего нашей страны. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах, — высказался Якин.

Прощание с бойцом прошло сегодня, 2 марта.

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