В больницах региона врачи направляют на КТ и МРТ в платные клиники

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В больницах Саратовской области врачи направляют на КТ и МРТ в платные клиники. Губернатор Роман Бусаргин поручил решить этот вопрос. Об этом сегодня, 2 марта, говорили на заседании регионального правительства.

По словам губернатора, пациенты поликлиник могут смело обращаться в полицию или прокуратуру, если врачи направляют на прохождение КТ и МРТ на платной основе.

При этом, в государственных поликлиниках имеется оборудование. Претензия Бусаргина была адресована министру здравоохранения Олегу Костину.

- Мы должны сделать все, чтобы пациент получал полный комплекс медицинских услуг в наших поликлиниках, - поручил глава региона.

К тому же, новая аппаратура мирового уровня будет установлена уже в этом году.

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