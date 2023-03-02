Проект «Юный турист Саратовской области»: школьники смогут побывать на промышленных предприятиях. В 2023 году для учеников будут проводиться экскурсии для помощи с профориентацией. Об этом стало известно сегодня, 2 марта, на рабочем совещании в региональной думе.

По словам представителя местного минпромэнерго Владислава Малянова, в проект готовы включиться пять предприятий - "Саратовская ГЭС", "Саратовский завод металлических конструкций", "Трансмаш", "БалАЭС", а также мебельная фабрика "Мария".

В проекте смогут участвовать ученики в возрасте от 7 до 18 лет. Дети смогут принять участие в квестах, выполняя различные задания. По окончанию они получат значок «Юный турист Саратовской области».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.