На промышленных предприятиях в Саратовской области не хватает почти трех тысяч работников. Средняя зарплата сотрудников выросла почти до 45 тысяч рублей. Этот вопрос обсудили сегодня, 2 марта, в ходе заседания правительства региона.
По данным министра промышленности энергетики Михаила Торгашина, средняя зарплата промышленного комплекса выросла на 11% по сравнению с 2021 года и составляет 49,5 тысяч рублей. При этом на предприятии не хватает порядка трех тысяч работников.
Губернатор Роман Бусаргин поручил Торгашину разработать план действий для решения этого вопроса.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.