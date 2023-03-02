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НовостиОбщество2 марта 2023 10:18

На промышленных предприятиях в Саратовской области не хватает почти трех тысяч работников

Средняя зарплата сотрудников выросла почти до 45 тысяч рублей
Роман Хвалин

На промышленных предприятиях в Саратовской области не хватает почти трех тысяч работников. Средняя зарплата сотрудников выросла почти до 45 тысяч рублей. Этот вопрос обсудили сегодня, 2 марта, в ходе заседания правительства региона.

По данным министра промышленности энергетики Михаила Торгашина, средняя зарплата промышленного комплекса выросла на 11% по сравнению с 2021 года и составляет 49,5 тысяч рублей. При этом на предприятии не хватает порядка трех тысяч работников.

Губернатор Роман Бусаргин поручил Торгашину разработать план действий для решения этого вопроса.

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