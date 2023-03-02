В Саратове сотрудников СГЭТ не станут увольнять из-за временного закрытия трамвайных маршрутов

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Сегодня, 2 марта, на заседании областного правительства глава региона Роман Бусаргин сделал несколько заявлений по реализации проекта скоростного трамвая в Саратове.

В частности, глава региона опроверг слухи о том, что сотрудники СГЭТ будут сокращены в связи с временным закрытием трамвайных маршрутов на реставрацию.

По словам Бусаргина, увольнять никого не будут, водителей переведут на действующие маршруты. Губернатор также призвал мэра города Ладу Мокроусову чаще встречаться с населением, чтобы давать разъяснения по ходу работ и альтернативным маршрутам транспорта в городе.

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