В Саратове сотрудников СГЭТ не станут увольнять из-за временного закрытия трамвайных маршрутов

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм
Сегодня, 2 марта, на заседании областного правительства глава региона Роман Бусаргин сделал несколько заявлений по реализации проекта скоростного трамвая в Саратове.
В частности, глава региона опроверг слухи о том, что сотрудники СГЭТ будут сокращены в связи с временным закрытием трамвайных маршрутов на реставрацию.
По словам Бусаргина, увольнять никого не будут, водителей переведут на действующие маршруты. Губернатор также призвал мэра города Ладу Мокроусову чаще встречаться с населением, чтобы давать разъяснения по ходу работ и альтернативным маршрутам транспорта в городе.
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