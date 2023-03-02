На пожаре в Саратове пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 2 марта, в Ленинском районе Саратова на пожаре пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток.

Возгорание было зафиксировано в 14:20 по адресу Лебедева-Кумача, д.79. В девятиэтажном доме произошел пожар в подъезде, на площадке между 7 и 8 этажами. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

В результате пожара пострадали четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Они доставлены в больницу с отравлением продуктами горения. Причина ЧП устанавливается. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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